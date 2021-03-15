Университет в Британии посоветовал избегать слов "отец" и "мать"

15 марта, 2021, 11:10

Руководство университета в Манчестере рекомендует своим сотрудникам вместо слов "отец" и "мать" использовать слова "один из родителей" или "опекун", а вместо "муж" и "жена" - "партнер"

О списке гендерно-нейтральных терминов, которые не будут указывать на пол человека, сообщает ВВС.

Депутат британского парламента Джонатан Галлис, представляющий консервативную партию, уже назвал такие советы примером политкорректности, доведенной до абсурда.

Рекомендации подготовил отдел университета, который занимается гендерным и расовым равенством. Такие отделы существуют во многих ведущих западных учебных заведениях.

В рейтинге Times Higher Education за 2021 год Манчестерский университет занимает пятьдесят первое место в мире; из британских учебных заведений высокие позиции имеют только такие престижные, как Оксфорд, Кембридж, Империал-колледж, Университетский колледж Лондона, Лондонская школа экономики, Эдинбургский университет и лондонский Кингс-колледж.

Рекомендации по инклюзивной терминологии разработали в ответ на обращение сотрудников, говорится в сообщении университета.

Документ содержит перечень терминов с гендерными коннотациями и альтернатив к ним, в частности:

Вы или они / их / им, а не он / она и его / ее

Люди / человек или лицо (лица), а не человек / мужчины и женщина / женщины

Все / коллеги, а не господа

Один из родителей и опекун, а не мать и отец

Партнер, а не муж и жена

Консервативные авторы раскритиковали решение университета.

"Если бы я был студентом Манчестерского университета, я не уверен, что считал бы это правильным расходованием моих 9250 фунтов в год", - сказал Тебе Янг, генеральный секретарь Союза свободы слова, имея в виду максимальную плату за обучение в английских университетах для жителей страны .

"Вместо того, чтобы сосредоточиться на образовательных стандартах или помощи студентам, пострадавшим из-за пандемии, университет потратил время и деньги на разработку руководства по прогрессивного речи", - отметил господин Янг.

"Университет сделал своим студентам медвежью услугу, предположив, что их могут обидеть слова" мать "и" отец ", - добавил он.

В пресс-службе университета, однако, призвали не преувеличивать значение рекомендаций и подчеркнули, что "просто создали руководство для наших сотрудников, которое поощряет использование более инклюзивного языка, чтобы избежать предвзятости и предположений".

"В нем мы рекомендуем использовать термины" один из родителей "и" опекун ". Это утверждена терминология, и она ни в коем случае не означает, что мы запрещаем слова" мать "или" отец ", - говорится в сообщении.

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