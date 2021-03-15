Укрзализныця запустила первый City Express из Киева в направлении Бучи

15 марта, 2021, 09:50

В Киеве 15 марта в 5:54 утра запустили первую обновленную пригородную электричку City Express в направлении Бучи

Об этом пишет РБК-Украина .

Согласно сообщению, первая электричка City Express отправилась с киевской станции "Святошин" и прибыла в Бучу в 6:27.

Отмечается, что поезд будет курсировать в пиковые часы перевозок утром и вечером.

Так, следующие рейсы будут отправляться со станции Святошин в 6:58, 8:23, 17:30, 18:34, 19:38, а со станции Буча - в 6:27, затем - в 7:31, 8:56 и в 18:03 и 19:07.

Поезда будут останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча.

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