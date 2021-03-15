Украинская экономика в 2021 году будет расти высокими темпами, - экономист Кушнирук

15 марта, 2021, 22:06

Рост экономики в этом году может быть более быстрым, чем официальные прогнозы. Этому будут способствовать цены на металлургическую и аграрную продукцию

Такую позицию высказал Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра в программе "О деньгах с Александром Морщавкой" на телеканале "Еспресо".

"Рост экономики в этом году может быть выше, чем прогнозируют и Министерство экономики, и Нацбанк, и некоторые аналитические службы. Аналитическая структура Ukraine Economic Outlook прогнозирует рост экономики на 5,1%", - сказал Кушнирук.

Он обращает внимание, что на мировых рынках растет цена и спрос на сырьевые товары, в том числе основные для украинского экспорта.

"Это металлургическая и аграрная продукция. Причем в этом году должен быть значительно лучший урожай, чем в прошлом. Соответственно, аграрный сектор прибавит значительную частьи в общем росте экономики", - отметил эксперт.

Он выразил убеждение, что на фоне восстановления после карантина в мире будут расти объемы транспортных перевозок, туристических поездок и сфера услуг в целом.

"Я думаю, что есть отложенный спрос и на строительную продукцию - как со стороны бизнеса, так и населения", - добавил экономист.