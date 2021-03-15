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Espreso.tvОбществоУкраине необходимо пересмотреть сотрудничество с МВФ, - Игорь Палица

Украине необходимо пересмотреть сотрудничество с МВФ, - Игорь Палица

Украине необходимо кардинально пересмотреть стратегию работы с МВФ, при которой правительство наращивает государственный долг на условиях, невыгодных для экономики и граждан

Об этом написал в своем блоге лидер партии "ЗА МАЙБУТНЄ", народный депутат Игорь Палица.

"Напомню, по действующему Меморандумом Украина взяла на себя обязательства не вводить никаких экономических стимулов в виде налоговых льгот, никоим образом не ограничивать тарифы на коммунальные услуги, а также отказаться от любых шагов в направлении улучшения условий пенсионного обеспечения граждан.

Нельзя допустить, чтобы новый Меморандум, который сейчас готовится, содержал такие же или еще более антиукраинские социально-экономические требования, что и предыдущий.

Для этого наша депутатская группа "Партія "ЗА МАЙБУТНЄ" в Верховной Раде предлагает закрепить на законодательном уровне право парламента на ратификацию любых договоренностей с международными финансовыми организациями, а также ввести "красные линии" в переговорах правительства с МВФ.

"В частности, исключить вмешательство во внутренние дела Украины - экономику, пенсионное обеспечение, тарифную политику и т.д.", - написал Игорь Палица.

Для этого народный депутат предлагает пересмотреть действующую стратегию управления государственным долгом, которую Кабинет министров утвердил в 2019 году к пандемии коронавируса.

Как сообщается в материале, по состоянию на 1 января 2021 государственный долг Украины составил $ 90,3 млрд дол. (2.551,9 млрд грн). Это самый высокий показатель за последние 10 лет.

 

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