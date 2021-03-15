Украина впервые присоединится к международным соревнованиям военных Warrior Games в США, - Зеленский

15 марта, 2021, 23:10

Команда из Украины впервые примет участие в международных соревнованиях для ветеранов и военнослужащих Warrior Games, которые пройдут в США

Об этом сообщил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский .

"40 наших воинов будут соревноваться с командами из США, Канады, Австралии, Нидерландов, Великобритании, Грузии, Дании. С нетерпением жду встречи с теми, кто пройдет национальный отбор и попадет в команду Украины", - написал Зеленский.

Warrior Games (Игры Воинов) - адаптивные мультиспортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов, которые получили ранения, были травмированы или заболели, выполняя свои служебные обязанности.

В программу соревнований входят 12 видов спорта: стрельба из лука, гольф, стрельба, легкая атлетика (бег и метание), велоспорт, плавание, гребля на тренажерах, баскетбол на колясках, регби на колясках, пауэрлифтинг и волейбол сидя.

Эти соревнования вдохновили Принца Гарри, герцога Сассекского, создать в 2013 году Invictus Games (Игры Непокоренных), в которых украинцы участвуют с 2013 года.

Национальный отбор кандидатов на участие в Warrior Games пройдет в мае в Киеве. Регистрация на национальный отбор пройдет с 22 марта по 30 апреля.

Информацию о соревнованиях можно узнавать на Facebook-странице украинской команды Warrior Games.

Украина впервые примет участие в международных соревнованиях @warriorgames в США для ветеранов и военнослужащих. 40 наших воинов будут соревноваться с командами из... С нетерпением жду встречи с теми, кто пройдет национальный отбор и попадет в команду. pic.twitter.com/IyoQ9UIp3v - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 15, 2021

Начинаем неделю с замечательной и важной новости! Уже с 2021 года Украина будет участвовать в международных ... Опубликовано Warrior Games: Team Ukraine Воскресенье, 14 марта 2021 г.

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