Украина присоединится к европейскому соглашению о культурных маршрутах

15 марта, 2021, 17:00

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, присоединение к Соглашению позволит Украине не только участвовать в культурных маршрутах, но и продвигать исторические и культурные достояния.

По словам Зеленского, из-за плохих дорог и отсутствия внимания со стороны государства к историческим памяткам Украина почти не присутствовала на туристических маршрутах Европы.

"Но мы это изменим. В этом году в рамках "Большого строительства" мы начинаем проект "Большая реставрация", который имеет целью восстановление исторических и культурных объектов Украины. Чтобы и украинцы, и иностранные туристы смогли увидеть красоту и культурное разнообразие Украины. Мы строим дороги, улучшаем управления объектами культурного наследия и присоединяемся к европейскому соглашению о культурных маршрутах, чтобы об Украине больше узнавали люди как внутри страны, так и за ее пределами", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

В пресс-служба отметили, что Соглашение направлено на формирование общего культурного пространства в Европе путем повышения уровня осведомленности о культурном наследии, развития культурного диалога в Европе, а также через трансграничный туризм.

Сторонами Соглашения являются 34 страны, партнерами - Европейский Союз и Всемирная туристическая организация (UNWTO). Сертификат "Культурные маршруты Совета Европы" как награду качества получили 40 европейских культурных маршрута, которые проходят более чем по 50 странам. В пресс-службе отметили, что по территории Украины сейчас пролегают три европейских культурных маршрута.