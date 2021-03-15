Украина обсудила с Кувейтом возможность участия в "Крымской платформе"

15 марта, 2021, 17:44

Украина предложила Кувейту принять участие в деятельности международной инициативы "Крымская платформа"

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Кувейте.

"14 марта 2021 года посол Украины в Государстве Кувейт О.Балануца встретился с заместителем Министра иностранных дел Кувейта по вопросам протокола Д.Аль-Аджраном. Во время встречи стороны обсудили пути активизации двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе вопрос возможного участия кувейтской стороны в деятельности "Крымской платформы", - говорится в сообщении.

"Крымская платформа" является переговорной площадкой, целью которой должна быть деоккупация Крымского полуострова, который с 27 февраля 2014 года захватила Российская Федерация.

Напомним, на саммите "Крымской платформы" 23 августа планируется утверждение документа "Крымская хартия", осуждающего политику РФ в отношении оккупированного Крыма.

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