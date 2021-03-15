Украина хочет активной работы США в "нормандскогом формате", - Маркарова
Об этом в интервью LB.ua заявила назначенная посол Украины в США Оксана Маркарова.
"Мы бы хотели большей вовлеченности США к этому формату. Какой она будет - решать Вашингтону. Сейчас этот вопрос активно обсуждается в украинском МИДе, в команде профильного вице-премьера", - сообщила посол.
Она добавила, что речь идет о более активной работе США на разных площадках, где решается вопрос войны между Украиной и РФ.
"Как будущий посол, я точно поддержу дополнительное привлечение США к решению военного конфликта. Участие США в переговорных процессах отвечает интересам Украины, которая стремится сделать разного рода форматы более эффективными", - сказала Маркарова.
Она также указала, что ее ключевой задачей на посту посла будет добиться того, чтобы без участия Украины никто не обсуждал вопросы, связанные с ее будущим и территориальной целостностью.
"Моя задача как посла - обеспечить, чтобы Соединенные Штаты вели с нами активный диалог и защищали нас. Самое главное, чтобы разговоры об Украине происходили при участии Украины, а если они происходят без нас, то чтобы при них звучали слова о преданности защите территориальной целостности Украины. То, что нынешний президент США озвучил во время разговора с лидером РФ", - подытожила Маркарова.
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