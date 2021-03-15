У Киева появится новый кулинарный символ

15 марта, 2021, 15:07

В Киеве презентовали новый уникальный гастрономический продукт Kyiv Pie

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Мы создали новое блюдо Kyiv Pie. Над ним работали лучшие повара Украины. Мы надеемся, что такой пирог объединит украинские традиции и современные тренды и поможет столицы в развитии гастротуризма. Попробовать новое блюдо каждый желающий сможет в заведениях Киева, которые присоединяются к нашей инициативе, на всевозможных гастрономических мероприятиях и центрах Туринфо", - сказала начальница Управления туризма и промоций Марина Радова.

Радова также выразила надежду, что Kyiv Pie станет типично киевским блюдом.

"Исследуя вопрос, какое же блюдо должно быть типично киевским, ответ каждый раз возвращалась именно к хлебопекарным изделиям. К тому же форма солнца во многих источниках связана именно с Киевом. А еще важно, чтобы это блюдо было ресторанным блюдом, стритфудом, хорошо переносило доставку и учитывало вкусы и предпочтения веганов и вегетарианцев", - рассказал вице-президент Ассоциации шеф-поваров Украины Алексей Повторейко.

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