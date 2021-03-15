Тюрьма оккупантов "Изоляция": двум конвоирам заочно объявили подозрение за издевательство над пленными

15 марта, 2021, 16:31

В Донецкой области заочно сообщено о подозрении двум конвоирам-охранникам подпольной тюрьмы "Изоляция"

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

"Двум конвоирам - охранникам подпольной тюрьмы "Изоляция" заочно сообщено о подозрении в торговле людьми, участии в непредусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

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Установлено, что с 2016 года двое участников так называемого "МГБ ДНР", контролируемой РФ, охраняли незаконно лишенных свободы.

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Кроме того, правонарушители применяли к ним физическое и психологическое насилие, а также заставляли тяжело работать.

Как сообщили в прокуратуре, по делу объявлено 7 подозрений.