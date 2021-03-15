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Espreso.tvЭкономикаТкаченко рассказал, сколько отелей в в Киеве могут получить "пять звезд"

Ткаченко рассказал, сколько отелей в в Киеве могут получить "пять звезд"


фото: lb.ua
На получение высшей категории - пяти звезд - претендуют четыре столичные гостиницы и пять региональных

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в Telegram.

"Сейчас в Украине 75 отельеров ожидают определения категории. Большая часть заявок подана впервые. 4 столичные заведения и 5 региональных претендуют на 5 звезд", - написал Ткаченко.

Он отметил, что Комиссия по присвоению звезд гостиницам возобновит работу 16 марта. В этот день состоится ее первое заседание.

Ткаченко напомнил, что в прошлом году его полномочия были переданы Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Государственное агентство развития туризма.

Теперь же, по словам министра, комиссия будет руководствоваться нормативно-правовым статусом, выданным Минкультом и зарегистрированным Министерством юстиции, а не внутренним организационно-распорядительным документом. Также будет создана Комиссия по апелляциям, которая будет рассматривать жалобы на решения Комиссии по категоризации, если субъект размещение не соглашаться с ее выводами.

Сейчас заметил Ткаченко, в Украине с 5 тыс. заведений размещения имеют установленную категорию 196. 75 заявок на категоризацию Комиссия планирует рассматривать еженедельно в течение марта-апреля 2021 года.

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