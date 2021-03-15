Синоптик Наталья Диденко предупредила о мокром снеге, дождях и порывистом ветре 16 марта

15 марта, 2021, 18:45

В Украине 16 марта ожидается теплая погода, однако будет порывистый ветер и дожди, местами с мокрым снегом

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Во вторник западная и южная части Украины будут находиться под влиянием циклона Marius, который разлегся над Балканами", - отметила синоптик.

Циклон и его атмосферные фронты обусловят осадки - преимущественно дождь, в западных областях с мокрым снегом.

Остальные территории Украины 16-го марта будут принадлежать области повышенного атмосферного давления.

Восточный антициклон не пустит влажный воздух на Север, Восток и в центральную часть - завтра здесь без существенных осадков.

Ветер разделится: в западных областях он будет северного направления, на остальной территории Украины - юго-восточного, практически повсеместно порывистый, некомфортный.

Температура воздуха в течение завтрашнего дня в большинстве областей ожидается достаточно высокой, +4°C ...+10°C, на юге до +12°C.

А вот в западных областях будет холодно, только +1°C...+4°C.

В Киеве вторник будет теплым, +7°C...+9°C, хоть и облачно, но без осадков. Юго-восточный ветер гонять облака с хорошей скоростью, порывы вероятные до 7-11 метров в секунду.

В общем, неделя в Украине будет холодноватой, влажной и ветреной.

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