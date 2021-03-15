Синоптик Наталья Диденко предупредила о мокром снеге, дождях и порывистом ветре 16 марта
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"Во вторник западная и южная части Украины будут находиться под влиянием циклона Marius, который разлегся над Балканами", - отметила синоптик.
Циклон и его атмосферные фронты обусловят осадки - преимущественно дождь, в западных областях с мокрым снегом.
Остальные территории Украины 16-го марта будут принадлежать области повышенного атмосферного давления.
Восточный антициклон не пустит влажный воздух на Север, Восток и в центральную часть - завтра здесь без существенных осадков.
Ветер разделится: в западных областях он будет северного направления, на остальной территории Украины - юго-восточного, практически повсеместно порывистый, некомфортный.
Температура воздуха в течение завтрашнего дня в большинстве областей ожидается достаточно высокой, +4°C ...+10°C, на юге до +12°C.
А вот в западных областях будет холодно, только +1°C...+4°C.
В Киеве вторник будет теплым, +7°C...+9°C, хоть и облачно, но без осадков. Юго-восточный ветер гонять облака с хорошей скоростью, порывы вероятные до 7-11 метров в секунду.
В общем, неделя в Украине будет холодноватой, влажной и ветреной.
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