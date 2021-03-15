Сутки в ООС: россияне 13 раз обстреляли украинские позиции, один раненый
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи н. п. Южный, противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"В результате обстрела один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение. Раненого госпитализировали, его состояние здоровья удовлетворительное.", - отметили в штабе.
Неподалеку Катериновки, российские наемники открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Луганского враждебные силиобстрилялы украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов, а у Троицкого - еще и с автоматических и противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от Лебединского. Вблизи опытно и Авдеевки противник совершил обстрел в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а вблизи Песок - еще и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Кроме этого, в районе Гнутово зафиксировано огонь из автоматических гранатометов станковых.
"Украинские защитники на действия противника открывали огонь", - отметили в штабе.
С начала суток на Донбассе нарушений режима тишины не было.
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