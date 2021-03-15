Стало известно, где можно будет посмотреть следующий бой Беринчика
15 марта, 2021, 15:52
Бой украинского боксера Дениса Беринчика против чилийца Хосе Санчеса можно будет посмотреть на медиаплатформа Megogo
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт Megogo .
Денис Беринчик и Хосе Санчес сразятся за пояс интернационального чемпиона по версии WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг), которым и владеет украинец.
Поединок пройдет 21 марта в Броварах в рамках вечера бокса K2 Promotions Ukraine. Прямая трансляция будет доступна на медиаплатформа Megogo, для пользователей с подпиской "Максимальная".
36-летнему чилийцу принадлежит пояс чемпиона WBO Latino в легком весе (до 61,2 кг).
- 22 февраля стало известно, что Денис Беринчик проведет бой против чилийца Хосе Санчеса.
- Напомним, 24 февраля Денис Беринчик заявил, что собирается в 2022 году встретиться с Теофимо Лопесом, который победил Василия Ломаченко.
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