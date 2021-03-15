Стало известно, где можно будет посмотреть следующий бой Беринчика

15 марта, 2021, 15:52

Бой украинского боксера Дениса Беринчика против чилийца Хосе Санчеса можно будет посмотреть на медиаплатформа Megogo

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт Megogo .

Денис Беринчик и Хосе Санчес сразятся за пояс интернационального чемпиона по версии WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг), которым и владеет украинец.

Поединок пройдет 21 марта в Броварах в рамках вечера бокса K2 Promotions Ukraine. Прямая трансляция будет доступна на медиаплатформа Megogo, для пользователей с подпиской "Максимальная".

36-летнему чилийцу принадлежит пояс чемпиона WBO Latino в легком весе (до 61,2 кг).