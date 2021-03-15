Соцстрах предупредил о задержке выплаты декретных и больничных

15 марта, 2021, 19:59

Фонд социального страхования предупредил о задержании выплат больничных и декретных

Об этом говорится в пресс-релизе фонда, передает Интерфакс-Украина .

"Мы делаем все возможное, чтобы вы получили помощь как можно быстрее, однако на сегодня есть задержки в сроках финансирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня задержка выплат составляет 21 рабочий день, или 1,8 млрд грн.

Также, профинансированы заявления-расчеты на сумму 800 млн грн, их срок оплаты составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством.

"В еоябрь 2020 года мы финансировали больничные и декретные в течение одного рабочего дня после получения заявления-расчета от работодателя, вместо 10 рабочих дней, определенных законодательством. Однако на сегодня доходов фонда не хватает на покрытие всех принятых на финансирование пособий и выплат", - сообщает фонд.

В фонде страхования заметили, что эта задолженность была накоплена в декабре из-за резкого роста расходов.

"Из-за пандемии существенно выросли расходы по больничным, также на нас было возложено финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам и т.д.", - отметили в фонде.

Так, в декабря 2020 года фонд принял на оплату больничные на сумму 2,4 млрд грн, что на 1,5 млрд грн больше, чем в декабре 2019 года.

При этом фонд уточняет, что с 2021 ежемесячные поступления в бюджет фонда покрывают расходы за тот же период, а к задержке выплат привела накопленная в конце 2020 задолженность.

Напомним, Фонд социального страхования внедрит верификацию всех видов пособий по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам.

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