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Espreso.tvОбществоСнежная буря накрыла семь штатов США: заблокирована трассы, отменены тысячи авиарейсов

Снежная буря накрыла семь штатов США: заблокирована трассы, отменены тысячи авиарейсов


фото: reuters
Снежный шторм накрыл центральную часть США

Об этом сообщает УНИАН.

Местами менее чем за сутки намело метровые сугробы. Заблокированные десятки автомобильных трасс, сообщают о многочисленных ДТП. Лишь в одном аэропорту Денвера отменены почти 2000 рейсов. Синоптики прогнозируют, что холодный фронт будет продвигаться дальше на западное побережье и юг США, держаться непогода крайней мере несколько дней.

  • Напомним, в середине февраля зимний шторм покров снегом более 70% территории США. Тогда число погибших превысило 20.

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