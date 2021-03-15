Снежная буря накрыла семь штатов США: заблокирована трассы, отменены тысячи авиарейсов
15 марта, 2021, 10:19
Снежный шторм накрыл центральную часть США
Об этом сообщает УНИАН.
Местами менее чем за сутки намело метровые сугробы. Заблокированные десятки автомобильных трасс, сообщают о многочисленных ДТП. Лишь в одном аэропорту Денвера отменены почти 2000 рейсов. Синоптики прогнозируют, что холодный фронт будет продвигаться дальше на западное побережье и юг США, держаться непогода крайней мере несколько дней.
- Напомним, в середине февраля зимний шторм покров снегом более 70% территории США. Тогда число погибших превысило 20.
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