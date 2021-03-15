СНБО предупредил о высоком уровне киберугроз из-за уязвимости программного обеспечения Microsoft Exchange
Об этом сообщил Совет нацбезопасности и обороны Украины.
По состоянию на 12 марта в Украине обнаружили более тысячи уязвимых серверов Microsoft Exchange, почти 99% из них используются в частном секторе. Такие серверы рекомендуют рассматривать как скомпрометированные и задействовать процедуры реагирования на инцидент.
Отмечается, что уязвимостью Microsoft Exchange больше пользуется китайские кибершпионские группировки Hafnium, но уже подтверждена и активность других хакерских групп. Благодаря уязвимости Microsoft Exchange хакеры получают доступ к серверам, включительно с файлами, электронной почтой, учетными записями и тому подобным.
"Скомпрометированные серверы также используются для рассылки вредоносных программ для дальнейшего инфицирования максимального количества организаций. В Украине уже зафиксировано несколько таких инцидентов", - добавили в СНБО.
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