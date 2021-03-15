Скандал с вакциной "Спутник V" в Словакии: коалиционная партия требует отставки премьера

15 марта, 2021, 18:07

В Словакии из-за скандала вокруг закупки российского препарата "Спутник V" коалиционная партия SAS выдвинула требование об отставке премьера страны Игоря Матовича, а в случае невыполнения этого требования до 24 марта угрожает выйти из коалиции

Об этом сообщает портал Noviny.

Глава партии SAS, нынешний министр экономики страны Ричард Сулик заявил, что Матович и экс-глава МЗ провалили борьбу с эпидемией и назвал политику премьера "хаосом".

"Этот премьер разделяет общество, он в конфликте с президентом, с учеными, с местной властью и медиа... Мы дальше не можем поддерживать правительство Матовича", - заявил Сулик.

При этом, партия выступает против досрочных выборов и не требует отдать пост премьера другой политсиле.

"Мы не ставим под сомнение, что должность премьера принадлежит OĽaNO (партия Матовича, - ред.), и если они выдвинут достойного кандидата, например министр финансов Эдуарда Хегера - мы готовы это обсуждать", - сказал Сулик.

Ультиматум от SAS появился уже после того, как отставка словацкого министра здравоохранения Марека Крайчия на прошлой неделе вроде открыла путь к выходу из политического кризиса. После отставки Крайчия именно Хегеру поручили временно исполнять обязанности министра здравоохранения, поэтому именно он дал экстренное разрешение на использование "Спутника".

Как известно, политический кризис в Словакии началась на прошлой неделе с тайной сделки по закупке российской вакцины от коронавируса "Sputnik V", организованной Матовичем, несмотря на несогласие партнеров по коалиции.

Партия из правящей коалиции - "Свобода и солидарность" заявила, что это соглашение вызывает сомнение в четкой прозападной ориентации страны. Партия объединила усилия с другим партнером по коалиции, партией "За народ", требуя перезагрузки правительства. По мнению представителей партии "За народ", любая вакцина, для ее использования в стране, нуждается в одобрении от регулятора лекарственных средств ЕС, чего не произошло в случае с российским средством "Sputnik V".

Российскую вакцину от коронавируса "Sputnik V" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Препарат был одобрен Министерством здравоохранения РФ 11 августа 2020 года несмотря на то, что третья фаза его испытаний не проводилась.

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