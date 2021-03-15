Север Китая накрыла самая большая за десять лет песчаная буря
Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Национальный метеорологический центр Китая.
Отмечается, что с утра понедельника с северо-запада страны в 12 китайских провинций, включая Пекин, пришли сильные ветры, которые вызвали вредную концентрацию в воздухе песка и пыли.
В этой связи объявлен "желтый" уровень опасных погодных условий, которые в Китае четыре в порядке убывания опасности: красный, оранжевый, желтый и синий.
Аэропорты в Пекине за погодных условий отменили более 400 авиарейсов.
По информации метеорологов, последний раз сильная песчаная буря накрывала значительную территорию Китая десятилетия назад.
#Sandstorm hits Beijing amid morning rush hour, have not seen this in past ten years. pic.twitter.com/FTUfw2Zxe1- Shen Shiwei沈诗伟(@shen_shiwei) March 15, 2021
Гагадаемо, в воскресенье в Денвере - столице американского штата Колорадо - отменили более две тысячи авиарейсов из-за снегопадов .
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