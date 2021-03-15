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Espreso.tvОбществоСевер Китая накрыла самая большая за десять лет песчаная буря

Север Китая накрыла самая большая за десять лет песчаная буря

В понедельник в Китае объявили желтый уровень опасности из-за самой большей песчаной бури за последнее десятилетие, которая бушует в северной части страны

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Национальный метеорологический центр Китая.

Отмечается, что с утра понедельника с северо-запада страны в 12 китайских провинций, включая Пекин, пришли сильные ветры, которые вызвали вредную концентрацию в воздухе песка и пыли.

В этой связи объявлен "желтый" уровень опасных погодных условий, которые в Китае четыре в порядке убывания опасности: красный, оранжевый, желтый и синий.

Аэропорты в Пекине за погодных условий отменили более 400 авиарейсов.

По информации метеорологов, последний раз сильная песчаная буря накрывала значительную территорию Китая десятилетия назад.

Гагадаемо, в воскресенье в Денвере - столице американского штата Колорадо - отменили более две тысячи авиарейсов из-за снегопадов .

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