Сборная Украины по фехтованию впервые в истории не квалифицировалась на Олимпиаду

15 марта, 2021, 12:14

Женская сборная Украины по фехтованию на сабле не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио

Об этом сообщает официальный сайт федерации фехтования Украины .

Вчера, 14 марта, в венгерском Будапеште завершился первый за более чем год этап Кубка мира по фехтованию на сабле. Сборная Украины заняла лишь восьмое место в командном турнире и не смогла квалифицироваться на Олимпиаду в Токио.

По правилам, на Олимпийские игры проходят 4 лучшие команды в мировом рейтинге, а также по одной лучшей команде с каждого континента. Украина после завершения Кубка мира занимает шестое место. А лучшей европейской командой, которая не входит в топ-4, стала Венгрия.

Единственной украинской-фехтовальщицей, которая выступит на Олимпиаде, будет Ольга Харлан.

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях впервые в истории не квалифицировалась на Олимпиаду. В 2016 году Украинская завоевали серебро в командном сабли, а в 2008-м - золото.

Олимпиада-2020 должна состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.

9 марта стало известно, что иностранные болельщики не смогут присутствовать на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года.

13 марта Спортивный арбитражный суд запретил россиянам использовать песню "Катюша" вместо национального гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.