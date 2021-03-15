Сборная Украины по фехтованию впервые в истории не квалифицировалась на Олимпиаду
Об этом сообщает официальный сайт федерации фехтования Украины .
Вчера, 14 марта, в венгерском Будапеште завершился первый за более чем год этап Кубка мира по фехтованию на сабле. Сборная Украины заняла лишь восьмое место в командном турнире и не смогла квалифицироваться на Олимпиаду в Токио.
По правилам, на Олимпийские игры проходят 4 лучшие команды в мировом рейтинге, а также по одной лучшей команде с каждого континента. Украина после завершения Кубка мира занимает шестое место. А лучшей европейской командой, которая не входит в топ-4, стала Венгрия.
Единственной украинской-фехтовальщицей, которая выступит на Олимпиаде, будет Ольга Харлан.
Олимпиада-2020 должна состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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