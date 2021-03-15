САП потребует экстрадировать судью Чауса из Молдовы

15 марта, 2021, 17:26

Украина потребует от Молдовы экстрадиции судьи Николая Чауса

Об этом сообщили Радио Свобода в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"Мы будем требовать экстрадиции его в Украину. Это наша позиция... Суд первой инстанции в Молдове рассмотрит запрос на экстрадицию подозреваемого судьи. Заседание назначено на 19 марта", - рассказали в САП.

В НАБУ заявили, что анализируют информацию о том, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

"Информация обрабатывается. Только вот недавно это сообщение появилось", - добавили в НАБУ.

Во время Революции Достоинства судья Чаус выносил незаконные решения против участников Автомайдана.

Позже он снимал с розыска предпринимателя Юрия Иванющенко и вел дело лидера партии УКРОП Геннадия Корбана.

"Погорел" Чаус на том, что получил взятку в размере $150 тыс. по делу о торговле димедролом. Деньги судья прятал у себя в авто, а также в литровой банке дома на огороде.

6 сентября 2016 года Верховная Рада дала согласие на задержание и арест пойманного на взятке Чауса.

В январе 2017 года Соломенский райсуд Киева вынес решение о заочном аресте судьи Чауса, а также установил залог в 3,7 млн гривен.

15 марта 2021 года стало известно, что Молдова окончательно отказала в политическом убежище одиозному украинскому судье Николаю Чаусу, которого молдовские правоохранители задержали еще в 2017 году.