S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне B со стабильным прогнозом

15 марта, 2021, 15:53

Международное кредитное агентство Standard&Poors (S&P) подтвердило рейтинг Украины на уровне В со стабильным прогнозом

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, международное кредитное агентство S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте на уровне В и рейтинг Украины по национальной шкале на уровне "uaA". Долгосрочный прогноз стабильный.

В S&P отметили, что экономический рост Украины, платежный баланс и состояние государственных финансов в 2020 году превысили ожидания аналитиков. Увеличился объем международных резервов, что обеспечивает защиту от потенциально неблагоприятных внешних факторов. В то же время, отмечается, что риски, связанные с пандемией COVID-19, все еще остаются существенными.

Основными причинами, сдерживающими повышение суверенного кредитного рейтинга Украины являются низкий уровень дохода на душу населения и государственные институты, нуждающиеся в укреплении.

В то же время стабильный прогноз S&P отражает риски для экономики Украины от задержки доступа к льготному финансированию, слабой внешней среды и возможной остановки реформ. Отмечается, что эти риски балансируются растущими международными резервами.

В агентстве также отметили, что суверенный кредитный рейтинг Украины может быть повышен, если дефицит государственного бюджета будет меньше, чем агентство прогнозирует сейчас.

Отмечается, что рейтинг также может улучшиться, если показатели внешней ликвидности Украины превзойдут прогнозы аналитиков S&P. В то же время агентство отмечает, что снижение рейтингов может произойти в случае перебоев в поступлении льготного финансирования от международных финансовых организаций или в отсутствии доступа к рынкам капитала в текущем году, что поставит под сомнение способность правительства обеспечить свои долговые обязательства.

Аналитики агентства S&P также спрогнозировали рост ВВП Украины на 4% в 2021 году.