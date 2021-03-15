С точки зрения эпидемиологии в Украине продолжается вторая волна коронавируса, - Ляшко

15 марта, 2021, 16:02

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что сейчас в Украине с эпидемиологической точки зрения нет третьей волны коронавируса

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде. Жизнь" .

Ляшко отметил, если брать заболеваемость с первого обнаруженного в Украине случая, то сейчас наблюдается вторая волна коронавируса.

"В большинстве стран, например, в Италии: сначала был рост, затем спад, октябрь-ноябрь подъем, опять спад и снова на январь-февраль пошло вверх. Поэтому там говорят о третьей волне. У нас как таковой первой волны не было, потому что, на наш взгляд, были вовремя введены карантинные ограничения. В Украине, с эпидемиологической точки зрения, волна все же вторая", - подчеркнул он.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии COVID-19. В правительстве не исключают введения жесткого карантина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb