Ryanair запустит 18 маршрутов из Украины с начала летней навигации
Об этом сообщает Avianews, ссылаясь на анализ расписания авиакомпании.
В апреле из Украины будут летать по 13 направлениям из аэропорта "Борисполь". В частности, в Вену, Софию, Берлин, Бергамо, Рим, Вильнюс, Гданьск, Катовице, Краков, Познань, Варшаву, Вроцлав и Лондон.
Также с началом летнего расписания авиакомпания планирует запустить авиарейсы из Одессы в Берлин, Рим, Гданьск, а также из Львова в Бергамо и Рим.
Возобновление полетов из Харькова и Херсона отложено до мая.
При этом еще шести направлениях продажи билетов пока закрыты. В частности, из Киева в Будапешт, Манчестер, из Херсона в Катовице, из Одессы в Афины, из Львова в Мемминген и Будапешт.
"Это может свидетельствовать как о том, что Ryanair еще не сформировал планы полетов, так и о возможном закрытии маршрутов", - говорится в сообщении.
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