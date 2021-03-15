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Espreso.tvОбществоРоссийская оппозиционная "Новая газета" сообщила о химической атаке на редакцию

Российская оппозиционная "Новая газета" сообщила о химической атаке на редакцию


фото: novayagazeta.ru
В Москве дом, в котором находится редакция оппозиционного издания "Новая газета", подвергся "химической атаке"

"В помещениях сохраняется устойчивый резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что источник запаха пока не найден. В здании уже работают спасатели и правоохранительные органы, поскольку здание представляет собой режимный объект.

Сотрудники издания утверждают, что запахи очень похожи на те, что были замечены во время изучения обстоятельств нападения в июле 2017 года на дом и машину журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной. Тогда имущество журналистки окропили едким газом неизвестного состава, обладающим неприятным запахом.

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