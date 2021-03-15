Реанимации в Харькове полны по уши, - анестезиолог областной больницы
Об этом в Facebook написал заведующий кафедрой анестезиологии Харьковской медицинской академии, анестезиолог областной инфекционной больницы Владимир Корсунов.
"Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации полны по уши, и больные неинвазивной вентиляции снова лежат, где есть хотя бы текущий кислород", - написал Корсунов.
Корсунов напомнил, что в Украине растет количество тяжелобольных молодых людей.
"На сегодняшний день в реанимации ОКИЛ трое пациентов в возрасте от 31 до 39 лет, в ОДИКЛ - на инвазивной ИВЛ ребенок 11 лет и на неинвазивной - 17 лет", - отметил врач.
Согласно прогнозам Корсунова, новая волна коронавируса "может быть значительно мощнее предыдущих, ведь вакцинация провалена".
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Всем тем, кто болеет ковид посвящается Писать или не писать, вопрос блядь @ ске это заяб @ есть! Колебался несколько дней. То ...Опубликовано Vladimir Korsunov воскресенье, 14 март 2021
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