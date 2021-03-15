Ракетные комплексы "Нептун" передали Военно-морским силам, - Минобороны
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Комплексы изготовлены в рамках контракта между министерством и государственным киевским КБ "Луч".
"Удалось изготовить вооружение нового поколения, которое увеличит сдерживающий потенциал. Наше домашнее задание - замкнуть "Нептун", ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря", - сказал министр Андрей Таран.
Справка.
ЖК-360МЦ "Нептун" - украинский береговой мобильный ракетный комплекс с прикорабельными ракетами Р-360. Комплекс имеет дальность стрельбы до 280 км. Максимальное количество ракет Р-360 в одном залпе: 24 единицы. Имеет интервал пуска в залпе от 3 до 5 сек. Время развертывания комплекса на новой позиции - до 15 минут.
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