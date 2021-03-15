Ракетные комплексы "Нептун" передали Военно-морским силам, - Минобороны

15 марта, 2021, 15:52

Опытные образцы берегового комплекса с ракетами РК-360МЦ "Нептун" передали в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Комплексы изготовлены в рамках контракта между министерством и государственным киевским КБ "Луч".

"Удалось изготовить вооружение нового поколения, которое увеличит сдерживающий потенциал. Наше домашнее задание - замкнуть "Нептун", ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря", - сказал министр Андрей Таран.

Справка .

ЖК-360МЦ "Нептун" - украинский береговой мобильный ракетный комплекс с прикорабельными ракетами Р-360. Комплекс имеет дальность стрельбы до 280 км. Максимальное количество ракет Р-360 в одном залпе: 24 единицы. Имеет интервал пуска в залпе от 3 до 5 сек. Время развертывания комплекса на новой позиции - до 15 минут.