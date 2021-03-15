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Espreso.tvОбщество"Я вас хочу поздравить, вы монарх": Дубинский обратился к Зеленскому, обвинив его в рейдерстве и мошенничестве

"Я вас хочу поздравить, вы монарх": Дубинский обратился к Зеленскому, обвинив его в рейдерстве и мошенничестве

Народный депутат Александр Дубинский, опубликовал обращение к Владимиру Зеленскому, в котором заявил, что его исключили из партии "Слуга народа" по указанию президента

Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на видеообращение и Telegram нардепа.

По мнению Дубинского, именно "Зеленский дал команду исключить его из партии".

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В Telegram нардеп написал, что президент побоялся ответить на вопрос, действительно ли он "дал добро для мошеннической зачистки Киевской областной организации партии". Дубинский обвинил Зеленского в том, что тот "установил в Украине монархический строй".

По словам депутата, он не собирается слагать мандат.

Он обвинил президента в рейдерстве и мошенничестве.

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