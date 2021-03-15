"Приоритет отдается группам риска": Ляшко объяснил, кого будут вакцинировать остаточными дозами
Об этом он заявил в интервью "Украинской правде" .
"Приоритет отдается группам риска, но для популяризации вакцинации можно привлекать определенных известных людей", - отметил Ляшко.
Он отметил, что известные личности, которые могут участвовать в популяризации прививки остаточными дозами вакцины, это те, кто является авторитетом для определенной группы людей.
"Это ветераны АТО, после этого - известные люди из политической сферы, то есть народные депутаты, главы областных администраций, областных советов, ОТГ. То есть те люди, за которых отдавало свои голоса население. А дальше уже идут популярные певцы, писатели, художники, журналисты старше 60 лет", - сказал главный госсанврач.
Он добавил, что за формирование списков лиц, которых могут прививать остаточными дозами, ответственны департаменты здравоохранения облгосадминистраций.
"На их сайтах должен быть указан электронный адрес для регистрации, кое-где уже онлайн-формы для записи появились. Именно они должны сформировать список", - сказал Ляшко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти