"Приоритет отдается группам риска": Ляшко объяснил, кого будут вакцинировать остаточными дозами

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде" .

"Приоритет отдается группам риска, но для популяризации вакцинации можно привлекать определенных известных людей", - отметил Ляшко.

Он отметил, что известные личности, которые могут участвовать в популяризации прививки остаточными дозами вакцины, это те, кто является авторитетом для определенной группы людей.

"Это ветераны АТО, после этого - известные люди из политической сферы, то есть народные депутаты, главы областных администраций, областных советов, ОТГ. То есть те люди, за которых отдавало свои голоса население. А дальше уже идут популярные певцы, писатели, художники, журналисты старше 60 лет", - сказал главный госсанврач.

Он добавил, что за формирование списков лиц, которых могут прививать остаточными дозами, ответственны департаменты здравоохранения облгосадминистраций.

"На их сайтах должен быть указан электронный адрес для регистрации, кое-где уже онлайн-формы для записи появились. Именно они должны сформировать список", - сказал Ляшко.

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