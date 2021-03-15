"Прилагаем усилия для возобновления работы": сеть Glusco, которую связывают с Медведчуком, снова продает автогаз

15 марта, 2021, 11:51

Сеть АЗС Glusco заявила о возобновлении продажи автогаза. Бензин и дизтопливо компания, которую связывают с Виктором Медведчуком, пока не продает

Об этом заявляет пресс-служба компании Glusco, передает Liga.net.

"По техническим причинам, которые возникли не по вине нашей группы компаний Glusco, временно не работают и талоны на все виды топлива, но уже в ближайшее время мы возобновим их работу", - отмечается в сообщении.

В то же время в компании отмечают, что реализация бензинов и дизельного топлива остается заблокированной.

"Мы прилагаем максимум усилий для полноценного восстановления нашей работы", - заявили в Glusco.

Напомним, 11 марта СБУ провела более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления компании, которую связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

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