"Оскар-2021": стали известны все номинанты
Список номинантов на премию "Оскар-2021":
Самый лучший фильм:
Манк / Mank
Земля кочевников / Nomadland
Суд над чикагской семеркой / The Trial of the Chicago 7
Перспективная девушка / Promising Young Woman
Звук металла / Sound of Metal
Отец / The Father
Минар / Minari
Иуда и черный Мессия / Judas and The Black Messiah
Лучший режиссер:
Томас Винтенберг (Еще по одной)
Дэвид Финчер (Манк)
Хлоя Чжао (Земля кочевников)
Эмеральд Феннел (Перспективная девушка)
Ли Айзек Чун (Минар)
Лучший актер:
Риз Ахмед (Звук металла)
Чедвик Боузман (Ма Рейни: Мать блюза)
Энтони Хопкинс (Отец)
Гэри Олдман (Манк)
Стивен Юн (Минар)
Лучшая актриса:
Виола Дэвис (Ма Рейни: Мать блюза)
Андра Дэй (Соединенные Штаты против Билли Холидей)
Ванесса Кирби (Фрагменты женщины)
Фрэнсис МакДорманд (Земля кочевников)
Кэри Маллиган (Перспективная девушка)
Лучший иностранный фильм:
Еще по одной / Another Round
Лучшие дня / Better Days
Коллектив / Collective
Человек, который продал свою кожу / The Man Who Sold His Skin
Quo Vida, Аида? / Quo Vida, Aida?
Лучшая операторская работа:
Иуда и черный Мессия / Judas and The Black Messiah
Манк / Mank
Новости мира / News Of the World
Земля кочевников / Nomadland
Суд над чикагской семеркой / The Trial of the Chicago 7
Лучший монтаж фильма:
Отец / The Father
Земля кочевников / Nomadland
Перспективная девушка / Promising Young Woman
Звук металла / Sound of Metal
Суд над чикагской семеркой / The Trial of the Chicago 7
Лучшая актриса второго плана:
Мария Бакалова (Борат 2)
Гленн Клоуз (Элегия Хиллбили)
Оливия Колман (Отец)
Аманда Сейфрид (Манк)
Ю-Юнг Юн (Минар)
Лучший актер второго плана:
Саша Барон Коэн (Борат 2)
Даниэль Калуя (Иуда и Черный Мессия)
Лесли Одом-младший (Одна ночь в Майами)
Пол Раси (Звук металла)
Лакит Стэнфилд (Иуда и Черный Мессия)
Лучший адаптированный сценарий:
Борат 2 / Borat Subsequent Moviefilm
Отец / The Father
Земля кочевников / Nomadland
Одна ночь в Майами / One Night In Miami
Белый тигр / The White Tiger
Лучший оригинальный сценарий:
Иуда и Черный Мессия / Judas and the Black Messiah
Минар / Minari
Перспективная девушка / Promising Young Woman
Звук металла / Sound of Metal
Суд над чикагской семеркой / The Trial of the Chicago 7
Лучший дизайн костюмов:
Эмма / Emma
Ма Рейни: Мать блюза / Ma Rainey's Black Bottom
Манк / Mank
Мулан / Mulan
Пиноккио / Pinocchio
Лучшая оригинальная музыка:
Пятеро одной крови / Da 5 Bloods
Манк / Mank
Минар / Minari
Новости мира / News of the World
Душа / Soul
Лучшая оригинальная песня:
Fight For Me (Иуда и Черный Мессия)
Hear My Voice (Суд над чикагской семеркой)
Husavik (Евровидение: Огненная сага)
Io Si (Вся жизнь впереди)
Speak Now (Одна ночь в Майами)
Лучший звук:
Грейхаунд / Greyhoud
Манк / Mank
Новости мира / News Of The World
Душа / Soul
Звук металла / Sound Of Metal
Лучшие визуальные эффекты:
Любовь и монстры / Love and Monsters
Полуночное небо / The Midnight Sky
Мулан / Mulan
Айван, единственный и неповторимый / The One and Only Ivan
Тенет / Tenet
Церемония "Оскар-2021" будет транслироваться в прямом эфире на телеканале ABC.
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