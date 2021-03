"Оскар-2021": стали известны все номинанты

15 марта, 2021, 16:08

Американская киноакадемия объявила шорт-листы во всех номинациях кинопремии "Оскар-2021"

Список номинантов на премию "Оскар-2021":

Самый лучший фильм:

Манк / Mank

Земля кочевников / Nomadland

Суд над чикагской семеркой / The Trial of the Chicago 7

Перспективная девушка / Promising Young Woman

Звук металла / Sound of Metal

Отец / The Father

Минар / Minari

Иуда и черный Мессия / Judas and The Black Messiah

Лучший режиссер:

Томас Винтенберг (Еще по одной)

Дэвид Финчер (Манк)

Хлоя Чжао (Земля кочевников)

Эмеральд Феннел (Перспективная девушка)

Ли Айзек Чун (Минар)

Лучший актер:

Риз Ахмед (Звук металла)

Чедвик Боузман (Ма Рейни: Мать блюза)

Энтони Хопкинс (Отец)

Гэри Олдман (Манк)

Стивен Юн (Минар)

Лучшая актриса:

Виола Дэвис (Ма Рейни: Мать блюза)

Андра Дэй (Соединенные Штаты против Билли Холидей)

Ванесса Кирби (Фрагменты женщины)

Фрэнсис МакДорманд (Земля кочевников)

Кэри Маллиган (Перспективная девушка)

Лучший иностранный фильм:

Еще по одной / Another Round

Лучшие дня / Better Days

Коллектив / Collective

Человек, который продал свою кожу / The Man Who Sold His Skin

Quo Vida, Аида? / Quo Vida, Aida?

Лучшая операторская работа:

Иуда и черный Мессия / Judas and The Black Messiah

Манк / Mank

Новости мира / News Of the World

Земля кочевников / Nomadland

Суд над чикагской семеркой / The Trial of the Chicago 7

Лучший монтаж фильма:

Отец / The Father

Земля кочевников / Nomadland

Перспективная девушка / Promising Young Woman

Звук металла / Sound of Metal

Суд над чикагской семеркой / The Trial of the Chicago 7

Лучшая актриса второго плана:

Мария Бакалова (Борат 2)

Гленн Клоуз (Элегия Хиллбили)

Оливия Колман (Отец)

Аманда Сейфрид (Манк)

Ю-Юнг Юн (Минар)

Лучший актер второго плана:

Саша Барон Коэн (Борат 2)

Даниэль Калуя (Иуда и Черный Мессия)

Лесли Одом-младший (Одна ночь в Майами)

Пол Раси (Звук металла)

Лакит Стэнфилд (Иуда и Черный Мессия)

Лучший адаптированный сценарий:

Борат 2 / Borat Subsequent Moviefilm

Отец / The Father

Земля кочевников / Nomadland

Одна ночь в Майами / One Night In Miami

Белый тигр / The White Tiger

Лучший оригинальный сценарий:

Иуда и Черный Мессия / Judas and the Black Messiah

Минар / Minari

Перспективная девушка / Promising Young Woman

Звук металла / Sound of Metal

Суд над чикагской семеркой / The Trial of the Chicago 7

Лучший дизайн костюмов:

Эмма / Emma

Ма Рейни: Мать блюза / Ma Rainey's Black Bottom

Манк / Mank

Мулан / Mulan

Пиноккио / Pinocchio

Лучшая оригинальная музыка:

Пятеро одной крови / Da 5 Bloods

Манк / Mank

Минар / Minari

Новости мира / News of the World

Душа / Soul

Лучшая оригинальная песня:

Fight For Me (Иуда и Черный Мессия)

Hear My Voice (Суд над чикагской семеркой)

Husavik (Евровидение: Огненная сага)

Io Si (Вся жизнь впереди)

Speak Now (Одна ночь в Майами)

Лучший звук:

Грейхаунд / Greyhoud

Манк / Mank

Новости мира / News Of The World

Душа / Soul

Звук металла / Sound Of Metal

Лучшие визуальные эффекты:

Любовь и монстры / Love and Monsters

Полуночное небо / The Midnight Sky

Мулан / Mulan

Айван, единственный и неповторимый / The One and Only Ivan

Тенет / Tenet

Церемония "Оскар-2021" будет транслироваться в прямом эфире на телеканале ABC.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb