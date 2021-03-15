"Не думал, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы": Навальный написал первый пост из колонии
Политик опубликовал новый пост в Instagram, сопроводив его фотографией своей свежевыбритый головы.
По его словам, российская тюремная система смогла его "удивить": "Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы".
"Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным позам осужденных, которые стоят смирно и тех, кто боится лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 Покров, совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы изменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо. Я так себе и называю свой новый дом - "наш дружелюбный концлагерь" , - написал Навальный.
Он рассказал, что ему обрили голову, в аккаунте опубликована его старая фотография с короткими волосами.
- 2 февраля Мосгорсуд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний об отмене условного срока для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии
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