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Espreso.tvОбщество"Минера" моста Метро Белька отправили на принудительное лечение

"Минера" моста Метро Белька отправили на принудительное лечение

Суд направил на принудительное лечение "минера" моста Метро, ветерана боевых действий на Донбассе Алексея Белько, который в 2019 году заблокировал и угрожал взорвать мост

Об этом hromadske сообщила адвокат Ольга Веретильник.

Белько признан виновным, но поскольку экспертиза признала его невменяемым, к нему применена госпитализации в психиатрическое учреждение с обычным надзорм.о

"Эксперт отметил, что наш клиент требует лечения в соответствующем психиатрическом учреждении с обычным надзором, несмотря на то, что прокурор просил усиленный. В учреждении Белько пробудет минимум полгода. После этого мы обратимся с ходатайством о проведении новой психиатрической экспертизы", - отметил адвокат Массе Найем.

В то же время судья оставил без рассмотрения гражданский иск полиции на 69 тыс ㅡ на возмещение ущерба.

Также суд вернул "минеру" все изъятое имущество: два автомобиля, банковские карты и мобильный телефон.

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