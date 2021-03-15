"Минера" моста Метро Белька отправили на принудительное лечение

15 марта, 2021, 19:21

Суд направил на принудительное лечение "минера" моста Метро, ветерана боевых действий на Донбассе Алексея Белько, который в 2019 году заблокировал и угрожал взорвать мост

Об этом hromadske сообщила адвокат Ольга Веретильник.

Белько признан виновным, но поскольку экспертиза признала его невменяемым, к нему применена госпитализации в психиатрическое учреждение с обычным надзорм.о

"Эксперт отметил, что наш клиент требует лечения в соответствующем психиатрическом учреждении с обычным надзором, несмотря на то, что прокурор просил усиленный. В учреждении Белько пробудет минимум полгода. После этого мы обратимся с ходатайством о проведении новой психиатрической экспертизы", - отметил адвокат Массе Найем.

В то же время судья оставил без рассмотрения гражданский иск полиции на 69 тыс ㅡ на возмещение ущерба.

Также суд вернул "минеру" все изъятое имущество: два автомобиля, банковские карты и мобильный телефон.

Напомним, 18 сентября 2019 года в Киеве ветеран АТО выехал на мост Метро и угрожал его взорвать.

Через некоторое время "минера" задержали спецназовцы, движение по мосту было восстановлено.

"Минеру" моста Метро в Киеве сообщили о подозрении в хулиганстве.

Национальная полиция подала гражданский иск против Белка о возмещении средств за сбитый коптер.