"Минера" моста Метро Белька отправили на принудительное лечение
Об этом hromadske сообщила адвокат Ольга Веретильник.
Белько признан виновным, но поскольку экспертиза признала его невменяемым, к нему применена госпитализации в психиатрическое учреждение с обычным надзорм.о
"Эксперт отметил, что наш клиент требует лечения в соответствующем психиатрическом учреждении с обычным надзором, несмотря на то, что прокурор просил усиленный. В учреждении Белько пробудет минимум полгода. После этого мы обратимся с ходатайством о проведении новой психиатрической экспертизы", - отметил адвокат Массе Найем.
В то же время судья оставил без рассмотрения гражданский иск полиции на 69 тыс ㅡ на возмещение ущерба.
Также суд вернул "минеру" все изъятое имущество: два автомобиля, банковские карты и мобильный телефон.
- Напомним, 18 сентября 2019 года в Киеве ветеран АТО выехал на мост Метро и угрожал его взорвать.
- Через некоторое время "минера" задержали спецназовцы, движение по мосту было восстановлено.
- "Минеру" моста Метро в Киеве сообщили о подозрении в хулиганстве.
- Национальная полиция подала гражданский иск против Белка о возмещении средств за сбитый коптер.
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