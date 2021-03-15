Простым языком о важном: с 20 марта в эфире Еспресо авторская программа Княжицкого

15 марта, 2021, 16:17

Известный политик и журналист в "Вечере с Николаем Княжицким" предложит зрителям глубокий аналитический взгляд с неопровержимыми фактами о нашем настоящем

Об этом Николай Княжицкий рассказал в беседе с корреспондентом Еспресо.Захид.

Вскоре на телеканале Еспресо выйдет новая программа, которую вы будете вести - о чем она?

Мы будем рассказывать нашим зрителям об общем жизни, состоящее из очень многих аспектов. Мы все точно хотим знать, что происходит с ковидом, с вакцинацией. Хорошая вакцина, которую купили или нет? Сколько ее купили? Когда нас всех вакцинируют и что будет с нашей экономикой? Также мы хотим знать, что было с делом вагнеровцев? Что будет на фронте, и что там на самом деле происходит сейчас? Мы не будем обманывать, потому что с уважением относимся к каждому зрителю.

Информации очень много, потому что политики манипулируют ею. Наша задача дать украинцам глубокий аналитический взгляд с твердыми и неопровержимыми фактами о нашем настоящем. Это главный акцент программы. Впрочем, наша жизнь - это и кино, и книги, и музыка, поэтому об этом все мы также будем говорить.

Каким будет формат программы?

Это не программа о политике, хотя, конечно, о политиках мы будем говорить. Это программа о том, что является следствием работы политиков, независимо от того, какую политическую силу они представляют. Хотя, конечно, больше всего на нас влияет власть, поэтому ее будем критиковать больше. Программа будет с элементами шоу, с привлечением музыкантов, молодых талантливых людей. Хотим, чтобы люди, которые будут смотреть наш разговор о серьезных вещах - также и отдыхали. Поэтому мы объединяем и аналитическую информацию и элементы шоу. Такого формата программы еще нет на украинском телевидении, возможно не только на украинском.

Как вы видите, - кто ваш зритель и что вы ему хотите рассказать?

Наш зритель - это украинец, который хочет критически мыслить, самостоятельно принимать решения, не быть никем манипулируемым. И в то же время это человек, который захочет нас впустить в свой дом. Потому что телевидение - это камерная история, которую человек включает во время ужина. Нам хочется, чтобы приятно было с нами людям, которые нас будут смотреть. Мы будем создавать хорошее настроение, даже когда будем рассказывать о серьезном.

Действительно ли программа будет выходить во Львове. Как вы будете обретать зрителя по всей Украине?

Да, во Львове у нас есть прекрасная студия и прямой эфир будет выходить отсюда. В то же время, создаваться она будет не только во Львове, но и в Киеве, Полтаве и других городах. Программа не является чисто львовской, а о всей стране. В то же время, хочется, чтобы Львов как мой родной город часто присутствовал.

Украина - единная страна. Поэтому при современных средствах коммуникации, можно общаться между собой множеством способов. Когда можно сесть в самолет и через час оказаться в другом конце Украины, мне кажется, что локационных ограничений уже не существует.

Трудно Вам будет находить баланс как политика и журналиста?

Да нет! Я занимаюсь политикой, поскольку хочу достичь определенных целей, которые ранее достигал в журналистике. Я всегда хотел, чтобы Украина была в Европейском Союзе и в НАТО, чтобы украинский язык и культура развивались. Ради этого я шел в политику, и ради этого я занимаюсь журналистикой. Поэтому нет никаких конфликтов ценностей или взглядов.

Откроете тайну о первой программе? О чем она и когда ее можно будет увидеть?

Уже в следующую субботу (20 марта, - ред.) можно будет увидеть наш разговор с Сергеем Жаданом, а также послушать прекрасную музыку в исполнении его группы. Мы еще раз подумаем над тем, почему Россия оккупировала Крым, об этом расскажут мой хороший друг Ахтем Чийгоз и Александр Турчинов. В годовщину коронавирусной пандемии очень хочется сделать честный и открытый рассказ о том, что происходит с вакцинацией. Думаю, что мы расскажем такие факты, о которых вы раньше не слышали.