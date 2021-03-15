Продолжать борьбу словом: во Львове продолжается форум военных писателей

15 марта, 2021, 14:37

Участниками форума стали около 30 защитников и защитниц Украины

Об этом сообщает Львовский областной совет, передает " Еспресо.Захид ".

С 14 по 16 марта будет проходить III Всеукраинский форум военных писателей во Львове, что объединяет авторов - действующих военнослужащих, журналистов, а также тех, кто в начале российско-украинской войны был мобилизованным или добровольцем. Участники форума традиционно встретятся с читателями не только во Львове, но и в районных городах. В программе есть презентации книг, неформальное общение, благотворительные акции и ярмарок.

Локациями литературной события стали Дом офицеров, Львовская областная библиотека для юношества имени Романа Иваничука, Дом Воина, публичные библиотеки и культурные центры области (Николаев, Червоноград, Каменка-Бугская, Борислав, Сокаль, а также Солонка). На форум приехали около 30 защитников и защитниц Украины.

Автор книги "Каратели" и участник русско-украинской войны Влад Якушев для "Еспресо.Захид" рассказывает, что военной литературы в Украине достаточно, но нет должной поддержки:

"Мы переживали за нынешний форум, потому что был перерыв - в прошлом году все было онлайн. Однако люди просят живого общения. Слава Богу, что все нормально и приехали многие писатели. Сегодня, 15 марта, у нас выезды по области. Мы разделились на команды, нашли транспорт. общаться с людьми, которые хотят услышать о военной литературе.

Литература о войне важна, потому что это часть информационной борьбы против врага, который ведет мощную информационную войну постоянно. В России государственная поддержка колоссальная. Это миллионы рублей, что вливают в дезинформацию, меняют акценты войны. Поэтому наша литература пытается противостоять гибридной войне. Литературы военной действительно достаточно, но нет государственной поддержки, продвижения. Получается, что такие авторы брошены на произвол судьбы, должны сами продвигать свои книги. Это иногда очень сложно. Мало книг попадает в библиотеки ".