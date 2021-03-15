Пресс-секретарь Зеленского Мендель будет вести передачу на телевидении
15 марта, 2021, 16:49
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель будет вести еженедельную передачу на телеканале "Дом", который транслируется на оккупированных территориях
Об этом сообщила пресс-служба телеканала в Facebook.
"На этой неделе на телеканалах "Дом" и UATV на русском стартует еженедельное ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель". Это авторский проект пресс-секретаря президента Украины", - говорится в сообщении.
Канал сообщает, что Мендель будет комментировать актуальные события.
15 марта в 19:30 выйдет пилотный выпуск в соцсетях канала, а 21 числа - будет премьера первого эпизода в телеэфире.
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