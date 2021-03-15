Петр Порошенко: оппозиция требует срочно создать ВСК по пандемии, "вагнергейту" и "делу Шеремета"
Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в ходе согласительного совета, пишет пресс-служба партии "ЕС".
Порошенко отметил, что продолжается сбор подписей по внеочередного заседания по "вагнергейту", но руководство парламента может внести этот вопрос в повестку дня текущей сессионной недели.
"Я хочу поблагодарить фракции" Голос ", которая в полном составе дала свои подписи. Я хочу поблагодарить" Батькивщине ", которая дала достаточное количество голосов и будут предоставлены дополнительные подписи. У нас, оказывается, все фракции дали подписи своих представителей. И сегодня их собрано уже почти 70 ", - говорит Петр Порошенко .
"Когда вы делаете изменения в повестке дня, поставьте позицию" Вагнера "и рассмотрите. У нас три позиции ВСК, на которых мы настаиваем. Первое - это" Вагнер ", второе - это расследование" дела Шеремета "и преследования политических пленников, и третье - это ВСК по пандемии ", - говорит Порошенко.
Он отметил, что ВСК - это парламентский инструмент оппозиции, тогда как у власти есть другие рычаги, в частности система правоохранительных органов. "ВСК - это инструмент оппозиции, а власть, если кто-то совершил преступление, - пожалуйста, делайте расследование", - говорит Петр Порошенко .
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