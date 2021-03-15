Пеле признал, что Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Роналду.
По словам Пеле, он грустит, что не может сейчас занять Криштиану Роналду.
"Криштиану, жизнь - это одноразовый полет. У каждого свое путешествие, и какое прекрасное твое! Я восхищаюсь тобой, люблю наблюдать за твоей игрой, это ни для кого не секрет. Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах. Я жалею только о том, что не могу тебя сегодня обнять. Но я оставляю это фото в твою честь с большой любовью как символ дружбы, которая длится уже много лет ", - написал Пеле.
В матче чемпионата Италии против "Кальяри" (3: 1) Роналду оформил хет-трик и опередил Пеле в рейтинге лучших бомбардиров в истории футбола. Нападающий достиг отметки в 770 забитых мячей. В 80-летнего бразильца - 767 в официальных встречах.
- 10 марта сообщалось, что в честь легендарного бразильского футболиста Пеле назовут стадион "Маракана" в Рио-де-Жанейро .
- 11 марта стало известно, что "Ювентус" рассматривает возможность продажи Криштиану Роналду .
- 12 марта сообщалось, что нападающий "Ювентуса" Роналду может вернуться в мадридский "Реал" .
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