Пеле признал, что Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола

15 марта, 2021, 14:37

Легендарный футболист Пеле поздравил Криштиану Роналду с тем, что португалец стал лучшим бомбардиром в истории футбола

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Роналду.

По словам Пеле, он грустит, что не может сейчас занять Криштиану Роналду.

"Криштиану, жизнь - это одноразовый полет. У каждого свое путешествие, и какое прекрасное твое! Я восхищаюсь тобой, люблю наблюдать за твоей игрой, это ни для кого не секрет. Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах. Я жалею только о том, что не могу тебя сегодня обнять. Но я оставляю это фото в твою честь с большой любовью как символ дружбы, которая длится уже много лет ", - написал Пеле.

В матче чемпионата Италии против "Кальяри" (3: 1) Роналду оформил хет-трик и опередил Пеле в рейтинге лучших бомбардиров в истории футбола. Нападающий достиг отметки в 770 забитых мячей. В 80-летнего бразильца - 767 в официальных встречах.

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