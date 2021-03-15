Пекин призвал Украину не политизировать сотрудничество китайских фирм с оккупированным Крымом
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, передает пресс-служба ведомства.
"Позиция Китая по вопросу Крыму последовательна. Мы надеемся, что соответствующие стороны смогут надлежащим образом решить проблему с помощью диалога и консультаций. Некоторые китайские компании, исходя из исторически сложившихся связей и практических потребностей, осуществляют обмены и сотрудничество с Крымом на рыночных принципах . Такую коммерческую деятельность нельзя политизировать", - сообщил он.
Лицзянь прокомментировал визит делегации Китая в Крым и заявление украинского народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича о том, что это "ход Китая из-за позиции Украины по "Мотор Сич".
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