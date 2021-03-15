Оккупанты на Донбассе обстреляли украинские позиции из минометов, гранатометов и пулеметов
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое оккупанты открывали огонь из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 82 мм, а недалеко от поселка Гнутово - из ручного противотанкового гранатомета.
Вблизи Водяного, на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших подразделений из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", в пригороде населенного пункта Южное, оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
Боевых потерь среди украинских воинов нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
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