Оккупанты на Донбассе 79 раз нарушили "тишину" за неделю, погибли двое военных ВСУ

15 марта, 2021, 13:51

С 8 по 14 марта российско-оккупационные войска на Донбассе 79 раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы

Об этом сообщает АрмияInform со ссылкой на отчеты штаба ООС и информацию ТКГ.

"Самой горячей временем прошедшего, стало 9 марта - противник 21 раз нарушил режим" тишины ". 13 марта неподалеку Водяного, что на Приазовье, применив беспилотный летательный аппарат типа" квадрокоптер ", вооруженные формирования РФ сбросили над позициями Объединенных сил 2 выстрела ВОГ-17 ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью оккупационных действий остается провоцирование подразделений ВСУ на открытие ответного огня для сопровождения российских информационных нарративов о подготовке наших военных к силовому сценарию решения конфликта на Донбассе.

Так, на прошлой неделе двое военнослужащих ВСУ погибли. В частности, 10 марта неподалеку Старогнатовки в результате вражеского огня потерпел тяжелого, несовместимого с жизнью ранения житель пгт Драбов Черкасской области старший солдат Владимир Оноприенко (1977 г. н. Э.) С штурмового батальона "Айдар". 12 марта вблизи населенного пункта Марьинка вследствие враждебного снайперского огня погиб житель села Гуровщина Киевской, украинский военнослужащий Александр Пекур (1990 г. р.).

Также, вследствие обострения ситуации на Донбассе с 8 по 14 марта двое защитников получили ранения, один - боевое травмирования.

Отмечается, что 11 марта в результате огня оккупантов неподалеку Новозвановка один военнослужащий получил осколочного ранения. На следующий день неподалеку от Южного из-за обстрела позиций украинских военных из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов один украинский воин получил боевое травмирования. 14 марта у Южного один военнослужащий ВСУ потерпел пулевого ранения. Защитникам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения, где им оказывают необходимую медпомощь. Состояние здоровья украинских защитников удовлетворительное.

Кроме того, украинская сторона СЦКК продолжает фиксировать грубые нарушения со стороны вооруженных формирований РФ, о чем говорится в отчетах СММ ОБСЕ. Так, миниБПЛА миссии только за 12-14 марта зафиксировал на аэродроме вблизи Победоносного (недалеко Луганска) большое скопление вражеской военной техники: установку РСЗО БМ-21 "Град", самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" калибра 122 мм и 2С3 "Акация" калибра 152 мм, прицепные гаубицы 2А65 "Мста-Б" калибра 152 мм, Д-30 "Лягушка" калибра 122 мм, а также противотанковую пушку БС-3 калибра 100 мм. Вблизи Хрустального - 21 установку РСЗО БМ-21 "Град", а рядом с н. п. Мирный 4 танка Т-72 и один Т-64 на аэродроме у Победоносного один танк Т-72, на полигоне близ Круглика два танка Т-64, размещенные за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Зафиксированы факты дооборудование российскими наемниками оборонительных позиций в направлении линии разграничения и новых минных заграждений вблизи Троицкого. На временно оккупированных территориях Донецкой области вблизи Широкино противник продолжал дооборудование старых и оборудование новых оборонительных позиций в сторону позиций ВСУ.

С 7 по 14 марта, по сообщению пресс-центре ООС, пиротехнические расчеты ДСНС обследовали 35 га территории и обезвредили почти 650 взрывоопасных предметов.

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