Один из лучших бомбардиров УПЛ отказался выступать за сборную Украины

15 марта, 2021, 14:14

Форвард закарпатского "Миная" Анатолий Нуриев получил вызов в сборную Азербайджана по футболу

Об этом сообщает официальный instagram "Миная".

24-летний Нуриев отправится в расположение сборной Азербайджана 21 марта - сразу после матча с "Мариуполем" в чемпионате Украины.

Анатолию Нуриева ждут два матча квалификации ЧМ-2022. Азербайджан сыграет против Португалии и Сербии, а также проведет товарищескую встречу с Катаром

В этом сезоне Анатолий Нуриев провел в УПЛ 16 матчей и забил 8 голов. Форвард занимает пятую строчку в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Украины.

Нуриев заявлен на УПЛ, как украинец. Нападающий отказался играть за сборную Украины в пользу Азербайджана.

Напомним, 5 марта главный тренер Андрей Шевченко определился с расширенной заявкой сборной Украины на мартовские матчи.

15 марта стало известно, что сборная Украины проведет мартовские матчи квалификации ЧМ-2022 в Харькове , если Львов окажется в "красной" зоне карантина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb