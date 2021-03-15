Один из лучших бомбардиров УПЛ отказался выступать за сборную Украины
15 марта, 2021, 14:14
Форвард закарпатского "Миная" Анатолий Нуриев получил вызов в сборную Азербайджана по футболу
Об этом сообщает официальный instagram "Миная".
24-летний Нуриев отправится в расположение сборной Азербайджана 21 марта - сразу после матча с "Мариуполем" в чемпионате Украины.
Анатолию Нуриева ждут два матча квалификации ЧМ-2022. Азербайджан сыграет против Португалии и Сербии, а также проведет товарищескую встречу с Катаром
В этом сезоне Анатолий Нуриев провел в УПЛ 16 матчей и забил 8 голов. Форвард занимает пятую строчку в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Украины.
Нуриев заявлен на УПЛ, как украинец. Нападающий отказался играть за сборную Украины в пользу Азербайджана.
- Напомним, 5 марта главный тренер Андрей Шевченко определился с расширенной заявкой сборной Украины на мартовские матчи.
- 15 марта стало известно, что сборная Украины проведет мартовские матчи квалификации ЧМ-2022 в Харькове , если Львов окажется в "красной" зоне карантина.
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