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Espreso.tvСпортОдин из лучших бомбардиров УПЛ отказался выступать за сборную Украины

Один из лучших бомбардиров УПЛ отказался выступать за сборную Украины


фото: fcminaj.com
Форвард закарпатского "Миная" Анатолий Нуриев получил вызов в сборную Азербайджана по футболу

Об этом сообщает официальный instagram "Миная".

24-летний Нуриев отправится в расположение сборной Азербайджана 21 марта - сразу после матча с "Мариуполем" в чемпионате Украины.

Анатолию Нуриева ждут два матча квалификации ЧМ-2022. Азербайджан сыграет против Португалии и Сербии, а также проведет товарищескую встречу с Катаром

В этом сезоне Анатолий Нуриев провел в УПЛ 16 матчей и забил 8 голов. Форвард занимает пятую строчку в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Украины.

Нуриев заявлен на УПЛ, как украинец. Нападающий отказался играть за сборную Украины в пользу Азербайджана.

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