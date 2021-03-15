Новый украинский лоукост Bees Airlines получил право на полеты

15 марта, 2021, 10:56

Государственная авиационная служба выдала украинскому лоукосту Bees Airline сертификат эксплуатанта, дающий право на полеты

Об этом сообщает avianews.com .

Согласно сообщению, Госавиаслужба 12 марта выдала новом украинском лоукоста Bees Airline сертификат эксплуатанта, дающий право на полеты.

По информации издания, сейчас в Украине находится один самолет лоукоста. Это Boeing 737-800 с регистрацией UR-UBB 2010 года выпуска. Ранее этот самолет принадлежал авиакомпании МАУ. Отмечается, что авиалайнер начнет перевозки пассажиров с 18 марта на чартерной линии Киев - Шарм-эль-Шейх, с 19 марта - на линии Киев - Марса-Алам.

Другой борт лоукостера - также Boeing 737-800 2010 года выпуска с регистрацией UR-UBA сейчас находится на перекрашивании в Европе. Он также прибудет в Украину после получения новой ливрее.

Отмечается, что оба авиалайнера имеют 189 посадочных мест.

В мае Bees Airline планирует получить еще два воздушных судна и расширит флот до четырех авиалайнеров.

В издании добавили, что стратегия нового украинского лоукоста предусматривает работу на чартерных рейсах по заказу туроператоров и выполнения регулярных рейсов. Базовым аэропортом авиаперевозчика будет "Киев" (Жуляны).

Похожую концепцию на украинском рынке сейчас применяет авиакомпания SkyUp. К июлю 2020 года ее возглавлял Евгений Хайнацький, который сейчас является представителем акционеров Bees Airline.

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