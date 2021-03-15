Настоятель Киево-Печерской лавры рассказал, что исповедовал маньяка Оноприенко и не сдал его полиции, когда тот признался в убийстве

15 марта, 2021, 21:09

Настоятель Киево-Печерской лавры, архиерей УПЦ Московского патриархата Павел не сообщил правоохранителям о серийном маньяке Анатолии Оноприенко, который приходил в церковь с "покаянием"

Соответствующее заявление он сделал в интервью жене Виктора Медведчука - Оксане Марченко, передает УНИАН.

Настоятель Павел отметил, что он отпускал грехи маньяку Анатолию Оноприенко до того, как его задержали.

Он также заявил, что не сдал его милиции, потому что якобы хотел привести маньяка к покаянию.

"Был такой человек, который убил 56 человек (доказано 52 убийства Оноприенко, - ред.). Он уже умер. Он пришел ко мне на исповедь в церковь в Нововолынске и говорит: "Я убил". Я говорю: "Ну, осознавай". он: "Заявляй на меня, иди в милицию". Я говорю: "Я не участковый, чтобы заявлять на вас. Моя цель - привести вас к покаянию", - сказал настоятель.

Также Павел заметил, что Оноприенко во время допросов упоминал имя священника.

"И когда он тащил 25-летнюю девушку за дом, держа нож в шее, и когда его взяли, он сказал на суде: "Павел говорил, что если я сделаю еще убийства, то попаду. Вот это мне в жизни запомнилось", - добавил он.

Также настоятель посоветовал Оноприенко не причинять больше никому зла, но маньяк продолжил убивать.

Справка : Митрополит Павел (Петр Дмитриевич Лебедь) - архиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата) с 1997 года, митрополит Вышгородский и Чернобыльский, викарий Киевской митрополии. С 1994 года - наместник Успенской Киево-Печерской лавры. Он является противником независимости украинского православия от РПЦ.

Также он скандально известен из-за своей любви к дорогим автомобилям и нежелания соблюдать правила дорожного движения, из-за чего митрополита прозвали в народе "Паша-Мерседес". В Украине его имя стало синонимом симонии (продажа и покупка церковных должностей или духовного сана, которые практиковались церковью).

Напомним, Анатолий Оноприенко в период с 1989 по 1996 год убил 52 человека, из них 11 детей. При этом остается большое количество инкриминируемых ему, но не доказанных, эпизодов.

Он был задержан весной 1996 года. 31 марта 1999 года он был приговорен к смертной казни, но из-за намерения Украины вступить в Совет Европы смертный приговор был заменен пожизненным заключением.

В 2013 году он умер от сердечной недостаточности в тюрьме.

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