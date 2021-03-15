На западе Польши зафиксирована вспышка птичьего гриппа

15 марта, 2021, 16:38

В Великопольском воеводстве Польши (запад страны) зафиксировано 10 очагов птичьего гриппа

С начала марта ветеринарные службы Польши утилизировали 220 тыс. единиц птицы, в частности кур, индеек и уток, передает PAP.

Первый очаг птичьего гриппа обнаружен 5 марта на ферме уток в населенном пункте Шкурлаты. Впоследствии, 9 марта, птичий грипп обнаружен на ферме индюков и бройлеров в населенном пункте Борув.

По состоянию на сегодняшний день в Калиском уезде Великопольского воеводства зафиксированы 10 очагов гриппа, в частности на фермах в населенных пунктах Колония Демба, Шульце, Яникув, Сежхув.

Решением местных ветеринарных служб вся птица в в районе эпидемии птичьего гриппа утилизирована. Речь идет о 115 тыс. кур, 53 тыс. уток, 52 тыс. индеек.

"Мы должны делать радикальные шаги, чтобы вирус уничтожить в зародыше. Мы ликвидируем также подозрительные стада", - сообщил воеводский ветврач Великопольского воеводства Анжей Жарнецький.

Он высказал мнение, что заражение птичьим гриппом могло возникнуть из-за инфицирования хищными птицами соломы, которая на фермах используется как подстилка для птиц.

Ветеринары выделили 10-километровую зону возможного заражения птичьим гриппом, где есть около 100 ферм с птицей. Ветеринарная инспекция призывает их владельцев соблюдать жесткие требования, минимизирующие возможность инфицирования. В частности, рекомендуется не допускать диких животных к корму для птицы, не кормить птицу вне помещений, где она содержится, использовать специальную одежду и обувь на фермах.

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