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На Харьковщине напали на бригаду "скорой", двое медиков пострадали


фото: reuters
В Валковском районе на Харьковщине в ночь на 15 марта хулиганы напали на бригаду "скорой"

Об этом говорится на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковской области в Facebook.

"Чрезвычайное происшествие произошло сегодня ночью в пункте постоянного базирования Майское Валковского отделения экстренной медпомощи. Группой лиц было совершено хулиганское нападение на бригаду, которая, в ожидании вызова, находилась на территории пункта. В результате нападения сотрудники Центра получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

"Укринформ" сообщает, что директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, который посетил в больнице травмированных медиков, рассказал, что больше всего пострадал водитель. Также избили санитарку. Их доставили в больницу, третий член экипажа - фельдшер - не пострадала.

"Это какие-то хулиганские действия ... Бригада находилась на работе, ожидала вызова. Люди с трассы приходят в пункт. Девушку пострадавшую после оказания помощи и осмотра сегодня вот отпускают домой. А в водителя состояние не очень - черепно-мозговая травма и ушибы. Пока он остается в больнице ", - сказал Забашта.

Медики "скорой" обратились в полицию.

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