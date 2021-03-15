Минюст подал апелляцию на решение ОАСК об отмене нового украинского правописания

15 марта, 2021, 17:55

Министерство юстиции подало апелляционную жалобу в апелляционный административный суд по делу о признании противоправным и недействительным постановление Кабмина о "Вопросах украинского правописания"

Об этом сказала заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, сообщает пресс-служба ведомства.

"Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции. На основании норм закона "О Кабинете Министров Украины", правительство наделено полномочиями по обеспечению проведения государственной политики в сфере развития и функционирования государственного языка во всех сферах, а также полномочиями по направлению и координации работы министерств и других центральных органов исполнительной власти в указанной сфере. Поэтому при принятии постановления о правописания Кабмин имел полномочия по одобрению его новой редакции", - подчеркнула она.

Коломиец отметила, что истцы в этом деле не привели никаких доказательств того, что этим постановлением правительства были нарушены их собственные права, свободы и интересы.

Также сообщается, что апелляционная жалоба по делу о признании противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров от 22.05.2019 № 437 "Вопросы украинского правописания" подана в пятницу, 12 марта, в Шестой апелляционный административный суд.

Напомним, адвокат Дмитрий Ильченко сообщил, что Окружной административный суд города Киева отменил постановление правительства, которым была одобрена новая редакция "Украинской правописания".

Впоследствии, заместитель министра юстиции Валерия Коломиец заявила, что правительство собирается обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отмене нового украинского правописания.

Напомним, ранее Денис Малюська заявил, что Министерство юстиции Украины обжалует решение Окружного админсуда Киева об отмене постановления правительства, которым ввели новое украинское правописание.

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