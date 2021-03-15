Минюст подал апелляцию на решение ОАСК об отмене нового украинского правописания
Об этом сказала заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, сообщает пресс-служба ведомства.
"Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции. На основании норм закона "О Кабинете Министров Украины", правительство наделено полномочиями по обеспечению проведения государственной политики в сфере развития и функционирования государственного языка во всех сферах, а также полномочиями по направлению и координации работы министерств и других центральных органов исполнительной власти в указанной сфере. Поэтому при принятии постановления о правописания Кабмин имел полномочия по одобрению его новой редакции", - подчеркнула она.
Коломиец отметила, что истцы в этом деле не привели никаких доказательств того, что этим постановлением правительства были нарушены их собственные права, свободы и интересы.
Также сообщается, что апелляционная жалоба по делу о признании противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров от 22.05.2019 № 437 "Вопросы украинского правописания" подана в пятницу, 12 марта, в Шестой апелляционный административный суд.
- Напомним, адвокат Дмитрий Ильченко сообщил, что Окружной административный суд города Киева отменил постановление правительства, которым была одобрена новая редакция "Украинской правописания".
- Впоследствии, заместитель министра юстиции Валерия Коломиец заявила, что правительство собирается обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отмене нового украинского правописания.
- Напомним, ранее Денис Малюська заявил, что Министерство юстиции Украины обжалует решение Окружного админсуда Киева об отмене постановления правительства, которым ввели новое украинское правописание.
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