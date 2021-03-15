 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоМинюст подал апелляцию на решение ОАСК об отмене нового украинского правописания

Минюст подал апелляцию на решение ОАСК об отмене нового украинского правописания


фото: oask.gov.ua
Министерство юстиции подало апелляционную жалобу в апелляционный административный суд по делу о признании противоправным и недействительным постановление Кабмина о "Вопросах украинского правописания"

Об этом сказала заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, сообщает пресс-служба ведомства.

"Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции. На основании норм закона "О Кабинете Министров Украины", правительство наделено полномочиями по обеспечению проведения государственной политики в сфере развития и функционирования государственного языка во всех сферах, а также полномочиями по направлению и координации работы министерств и других центральных органов исполнительной власти в указанной сфере. Поэтому при принятии постановления о правописания Кабмин имел полномочия по одобрению его новой редакции", - подчеркнула она.

Коломиец отметила, что истцы в этом деле не привели никаких доказательств того, что этим постановлением правительства были нарушены их собственные права, свободы и интересы.

Также сообщается, что апелляционная жалоба по делу о признании противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров от 22.05.2019 № 437 "Вопросы украинского правописания" подана в пятницу, 12 марта, в Шестой апелляционный административный суд.

  • Напомним, адвокат Дмитрий Ильченко сообщил, что Окружной административный суд города Киева отменил постановление правительства, которым была одобрена новая редакция "Украинской правописания".
  • Впоследствии, заместитель министра юстиции Валерия Коломиец заявила, что правительство собирается обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отмене нового украинского правописания.
  • Напомним, ранее Денис Малюська заявил, что Министерство юстиции Украины обжалует решение Окружного админсуда Киева об отмене постановления правительства, которым ввели новое украинское правописание.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 марта, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать