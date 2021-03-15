Минэнерго разблокировало выплаты зарплат шахтерам на более 3 млрд грн
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно сообщению, руководство Минэнерго подписало ряд приказов, обеспечивающих стабильное финансирование работы энергосектора, в частности по выплате заработной платы работникам угледобывающих предприятий.
В частности, подписано приказы об утверждении паспортов бюджетных программ, обеспечивающих выплаты зарплат шахтерам на более 3 млрд грн в 2021 году, включая финансированием работ на шахте 10 Нововолынска; финансирование шахт, находящихся в состоянии ликвидации, а также шахты "Надежда" - более 1 млрд грн; финансирование горноспасательных мероприятий на угледобывающих предприятиях - 340 млн грн; физическая защита ядерных установок и ядерных материалов - 42 млн грн; финансирование государственной программы "теплых" кредитов - на 150 млн грн.
В пресс-служба отметили, что это стало возможным благодаря принятию Верховной Радой проекта закона №1285, который предусматривает возобновление конкурсов на государственную службу и исключения ограничений для исполняющего обязанности министра.
- Напомним, 4 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении конкурсов на должности государственной службы и исключения ограничений для исполняющего обязанности министра.
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