Маск объявил себя "Технокоролем" Tesla и назначил в компании "Мастера над монетой"

15 марта, 2021, 18:29

Глава американского производителя электромобилей Tesla Inc. изменил официальное название своей должности на Technoking ( "технокороль" или "король технологий")

Об этом компания объявила в заявлении в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщает The Verge.

Глава Tesla Маск ввел "звания" в компании. Таким образом он стал "Технокоролем", а финансовый директор Зак Кирхорн - "Мастером над монетой".

Официальные позиции - главного исполнительного директора и главного финансового директора - у обоих сохранятся, но внутри компании они получили эти новые прозвища. Чем вдохновлялся бизнесмен, придумав себе такое прозвище, неизвестно, но звание Мастера над монетой для Кирхорна - очевидная отсылка к серии романов Джорджа Мартина и сериалу "Игра престолов".

Изменения вступают в силу 15 марта. В отдельном сообщении Tesla говорится, что компания назначила президента автомобильного подразделения Джерома Гильена на пост президента подразделения Tesla Heavy Trucking.

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