Ляшко заявил, что медленные темпы вакцинации были спланированы

15 марта, 2021, 10:31

Медленные темпы вакцинации были спланированы, чтобы Министерство здравоохранения могло избежать "программных ошибок, которые привели бы к срыву кампании иммунопрофилактики"

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал в интервью Украинской правде .

"Если посмотреть, сколько вакцинаций в день делали разные страны, то Украина на своем этапе не отстает. Не лидирует, но и не отстает. Вопрос в том, могли ли мы за раз проколоть и 20, и 30 000 доз в первый день. Могли. Но, мы как Министерство здравоохранения и я, как главный санитарный врач, прежде всего отвечаем за то, чтобы кампания развернулась и не сорвалась в первые дни, потому что они наиболее критические ", - сказал Ляшко.

Главный санврач напомнил, что вакцинация будет запускаться каскадным методом несмотря на то, какое количество доз приедет. Он отметил, что сейчас медицинская система Украины готова к проведению 20 тыс. прививок в сутки.

Так, на вопрос, были ли медленные темпы вакцинации спланированы сначала, Ляшко ответил утвердительно.

"Да, конечно. Нам нужно было запустить вакцинацию, чтобы не было срывов, чтобы не допустить программных ошибок, которые имели негативное информационное влияние на кампанию иммунопрофилактики", - пояснил он.

По его словам, даже если в апреле или в конце марта привезут 10 млн вакцин, то в апреле 10 млн людей не будут вакцинированы, поскольку МЗ "не нужны программные ошибки, которые приведут к срыву кампании иммунопрофилактики".

"Сейчас мы выходим где-то на 18 000 прививок в сутки, чтобы все мобильные бригады, которые у нас есть, были задействованы 24-28 дней. Провакцинировали определенный колекти и на 29 начали повторную прививку", - отметил Ляшко.

Однако, добавил он, пока Минздрав ожидает иршення Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, которая может рекомендовать изменить оптимальный срок проведения второй прививки с 4 недель в 12, которая может полностью изменить стратегию проведения прививочной кампании.

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